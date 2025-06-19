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Нарахував понад 30 млн "бойових" тиловому підрозділу: на Львівщині викрито начальника штабу тероборони

Київ • УНН

 • 890 перегляди

На Львiвщинi викрили начальника штабу батальйону тероборони, який безпідставно нарахував 35 млн грн «бойових» доплат підлеглим. Особовий склад підрозділу виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту.

Нарахував понад 30 млн "бойових" тиловому підрозділу: на Львівщині викрито начальника штабу тероборони

Правоохоронці викрили факти незаконного нарахування доплат за участь у бойових діях. У справі фігурує начальник штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ.

Передає УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Незаконне нарахування доплат, нові факти:  на Львівщині викрито посадовця, який нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону.

До схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ на Львівщині

- передає СБУ.

Як встановило розслідування, упродовж серпня-грудня 2023 року фігурант безпідставно нарахував 35 млн грн "бойових" доплат підлеглим, які не виконували завдання на передовій.

Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення.

На основі цих документів фінансова служба військової частини нараховувала військовослужбовцям щомісячні додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. Втім, насправді цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту.

На підставі зібраних доказів начштабу батальйону повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо

ДБР повідомило про нові підозри у справі масштабних зловживань у 110-й бригаді. 

На Миколаївщині працівники ДБР викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Львівська область
Миколаївська область
Служба безпеки України
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