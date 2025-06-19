Насчитал свыше 30 млн "боевых" тыловому подразделению: на Львовщине разоблачили начальника штаба теробороны

Правоохранители разоблачили факты незаконного начисления доплат за участие в боевых действиях. В деле фигурирует начальник штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ.

Передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Незаконное начисление доплат, новые факты: во Львовской области разоблачен чиновник, который начислил 35 млн грн "боевых" тыловому батальону.

К схеме причастен начальник штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ на Львовщине - передает СБУ.

Как установлено расследованием, в течение августа-декабря 2023 года фигурант безосновательно начислил 35 млн грн "боевых" доплат подчиненным, которые не выполняли задачи на передовой.

Для этого чиновник вносил ложные данные в рапорты, где указывал, что личный состав подразделения якобы воюет на линии боевого столкновения.

На основании этих документов финансовая служба воинской части начисляла военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн. Впрочем, на самом деле это подразделение выполняло задачи в тыловых районах и не находилось на линии фронта.

На основании собранных доказательств начштаба батальона уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним

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