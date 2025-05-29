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На Миколаївщині викрито схему привласнення бойових виплат: понад 500 осіб не брали участь у воєнних діях, але отримували кошти

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Керівництво військової частини підробляло документи, щоб нарахувати виплати тим, хто не брав участі в бойових діях. Збитки державі оцінюються в майже 8 мільйонів гривень.

На Миколаївщині викрито схему привласнення бойових виплат: понад 500 осіб не брали участь у воєнних діях, але отримували кошти

На незаконному нарахуванні "бойових" виплат викрито керівництво військової частини на території Миколаївщини.

Передає УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

На Миколаївщині працівники ДБР викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь. За даними слідства, схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині. 

Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником.

- передає звіт ДБР.

Фігуранти підробили документацію. Таким чином, керівники, разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях. За три місяці такої "служби" державі завдано збитків на майже 8 млн грн, звітує розслідування ДБР.

Начальнику штабу, який організував протиправну схему та його пособникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо

УНН передавав: у 110-й окремій механізованій бригаді на початку року викрили масштабну схему, за якою понад 50 військовослужбовців уникали виконання своїх обов’язків. За половину зарплати вони могли не з’являтися на службу.

Посадовець однієї з військових частин на Вінниччині незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн грн військовим, які перебували в тилу. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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