На Миколаївщині викрито схему привласнення бойових виплат: понад 500 осіб не брали участь у воєнних діях, але отримували кошти

На незаконному нарахуванні "бойових" виплат викрито керівництво військової частини на території Миколаївщини.

Передає УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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На Миколаївщині працівники ДБР викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь. За даними слідства, схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині.

Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. - передає звіт ДБР.

Фігуранти підробили документацію. Таким чином, керівники, разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях. За три місяці такої "служби" державі завдано збитків на майже 8 млн грн, звітує розслідування ДБР.

Начальнику штабу, який організував протиправну схему та його пособникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо

УНН передавав: у 110-й окремій механізованій бригаді на початку року викрили масштабну схему, за якою понад 50 військовослужбовців уникали виконання своїх обов’язків. За половину зарплати вони могли не з’являтися на службу.

Посадовець однієї з військових частин на Вінниччині незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн грн військовим, які перебували в тилу.