В Николаевской области разоблачена схема присвоения боевых выплат: более 500 человек не участвовали в военных действиях, но получали средства

На незаконном начислении "боевых" выплат разоблачено руководство воинской части на территории Николаевской области.

Передает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

В Николаевской области работники ГБР разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие. По данным следствия, схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей в Николаевской области.

Организовал ее начальник штаба совместно с братом, который занимал должность руководителя одного из подразделений этой же части, и своим помощником. - передает отчет ГБР.

Фигуранты подделали документацию. Таким образом, руководители, вместе с полусотней других военнослужащих части якобы участвовали в боевых действиях. За три месяца такой "службы" государству нанесен ущерб почти на 8 млн грн, отчитывается расследование ГБР.

Начальнику штаба, который организовал противоправную схему и его пособникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

За совершенное им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним

УНН передавал: в 110-й отдельной механизированной бригаде в начале года разоблачили масштабную схему, по которой более 50 военнослужащих избегали выполнения своих обязанностей. За половину зарплаты они могли не появляться на службу.

Должностное лицо одной из воинских частей в Винницкой области незаконно оформил боевые выплаты на 4,8 млн грн военным, находившимся в тылу.