Нарада у Разумкова триває вже понад годину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Перерва у Верховній Раді України триває вже понад годину, голови фракцій та депутатських груп перебувають на нараді у голови ВРУ Дмитра Разумкова, передає кореспондент УНН.
Так, на початку позачергового засідання ВРУ голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву, адже дві депутатські фракції попросили замінити їх виступи на нараду у Разумкова. Так, Спікер парламенту зібрав всіх голів фракцій та депутатських груп у своєму кабінеті. Перерва мала тривати 30 хв, проте, вже понад годину у сесійну залу для продовження засідань не повернулися голови фракцій та голова ВРУ.
Нагадаємо, Верховна Рада України розпочала позачергове засідання. Після чого, за проханням двох фракцій, голова ВРУ Дмитро Разумков попросив голів фракцій зібратися у своєму кабінеті.