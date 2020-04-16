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Разумков відкрив позачергове засідання та відразу зібрав голів фракцій у своєму кабінеті

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання. Після чого, за проханням двох фракцій, голова ВРУ Дмитро Разумков попросив голів фракцій зібратися у своєму кабінеті, передає кореспондент УНН.

Так, голова ВРУ Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання. У залі зареєструвалися 332 народних депутатів України. Після чого представники Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” та депутатської групи “За майбутнє” замінили виступ на перерву.

“Прошу голів фракцій до свого кабінету”, - сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів, зокрема - про зміни до Регламенту ВРУ та про оборонні закупівлі.

Українські Національні Новини

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