Разумков відкрив позачергове засідання та відразу зібрав голів фракцій у своєму кабінеті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання. Після чого, за проханням двох фракцій, голова ВРУ Дмитро Разумков попросив голів фракцій зібратися у своєму кабінеті, передає кореспондент УНН.
Так, голова ВРУ Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання. У залі зареєструвалися 332 народних депутатів України. Після чого представники Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” та депутатської групи “За майбутнє” замінили виступ на перерву.
“Прошу голів фракцій до свого кабінету”, - сказав Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів, зокрема - про зміни до Регламенту ВРУ та про оборонні закупівлі.