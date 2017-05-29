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Напередодні вбивства Д.Вороненкова його водія викрали з Білорусі ФСБшники - вдова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Напередодні вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова співробітники ФСБ викрали з території Білорусі його водія і допитували 12 годин. Про це в ефірі ZIK заявила вдова Д.Вороненкова Марія Максакова, передає УНН.

Напередодні вбивства Д.Вороненкова його водія викрали з Білорусі ФСБшники - вдова

“Їде наш водій напередодні (вбивства Д.Вороненкова — ред.), перетинає кордон Білорусі, доїжджає до Гомеля. Блокпост Гомеля зупиняє цього водія і туди викликаються гомельським блокпостом нібито „прикордонники“, а насправді приїжджає два автобуса з ФСБшниками. Нашого водія крадуть”, — заявила М.Максакова.

Вона уточнила, що всі дані викрадачів готова передати президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

“Вони викрали людину з території Білорусі, конвоювали її назад в Брянську область, там вони її допитували протягом 12 годин”, — розповіла М.Максакова.

За її словами, водій був позбавлений засобів зв’язку, його не годували, не давали йому спати, а під час конвоювання він був пристебнутий наручниками до керма.

На думку М.Максакової, вбивці Д.Вороненкова скористалися тимчасовою відсутністю у нього імунітету Кремля.

“Я взагалі не вважаю, що Путін був у курсі того, що станеться 23 березня”, — уточнила вона.

Як повідомляв УНН, Голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів, що розслідування вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова йде інтенсивно.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як повідомляв УНН, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

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