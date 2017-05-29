Накануне убийства Д.Вороненкова его водителя похитили из Беларуси ФСБшники - вдова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Накануне убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сотрудники ФСБ похитили с территории Беларуси его водителя и допрашивали 12 часов. Об этом в эфире ZIK заявила вдова Д.Вороненкова Мария Максакова, передает УНН.
“Едет наш водитель накануне (убийства Д.Вороненкова — ред.), пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост Гомеля останавливает этого водителя и туда вызываются гомельским блокпостом якобы „погранцы“, а на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками. Нашего водителя крадут”, — заявила М.Максакова.
Она уточнила, что все данные похитителей готова передать президенту Беларуси Александру Лукашенко.
“Они похитили человека с территории Беларуси, конвоировали его обратно в Брянскую область, там они его допрашивали в течении 12 часов”, — рассказала М.Максакова.
По ее словам, водитель был лишен средств связи, его не кормили, не давали ему спать, а во время конвоирования он был пристегнут наручниками к рулю.
По мнению М.Максаковой, убийцы Д.Вороненкова воспользовались временным отсутствием у него иммунитета Кремля.
“Я вообще не считаю, что Путин был в курсе того, что произойдет 23 марта”, — уточнила она.
Как сообщал УНН, Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова идет интенсивно.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Как сообщал УНН, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.