Нападника, який погрожував працівникам банку гранатою, судитимуть у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного харків’янина, який з гранатою напав на один із банків Харкова. Підозрюваному загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Харківська місцева прокуратура № 4 направила до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного харків’янина, який з гранатою напав на один із банків Харкова", - йдеться у повідомленні.
У червні 2016 року чоловік зайшов до приміщення одного з банків, розташованого у Салтівському житловому масиві. В руках він тримав гранату. Висмикнувши запобіжне кільце, нападник став вимагати гроші. Однак, отримати їх не встиг. Працівники банку натиснули “тривожну кнопку”.
Коли приїхали співробітники охоронного агентства, зловмисник утік через “чорний хід”. Майже рік він переховувався від слідства. Минулого місяця його затримали.
Зловмиснику інкримінується ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення).
Максимальна санкція статті передбачає 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 26 травня, гранатомет, гранати та набої вилучили у мешканця Сум.