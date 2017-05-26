Харьковчанина, угрожавшего работникам банка гранатой, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего харьковчанина, который с гранатой напал на отделение одного из банков города. Подозреваемому грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Харьковская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего харьковчанина, который с гранатой напал на один из банков Харькова", - говорится в сообщении.
В июня 2016 года мужчина зашел в помещение одного из банков, расположенное в Салтовском жилмассиве. В руках он держал гранату. Выдернув предохранительное кольцо, нападающий стал требовать деньги. Однако, получить их не успел. Работники банка нажали "тревожную кнопку".
Когда приехали сотрудники охранного агентства, злоумышленник сбежал через "черный ход". Почти год он скрывался от следствия. В прошлом месяце его задержали.
Злоумышленнику инкриминируется ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение).
Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 26 мая, гранатомет, гранаты и патроны изъяли у жителя Сум.