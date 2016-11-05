Нападник І.Шаманський став гравцем ХК "Донбас"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. ХК “Донбас” уклав контракт з 32-річним українським нападаючим Ігорем Шаманським, який в період з 2010-го по 2012 рік вже захищав кольори донецької команди і ставав з “Донбасом” чемпіоном країни. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
За два роки в складі “червоно-біло-чорних” І.Шаманський провів 40 матчів і набрав 46 (15 + 31) очок.
Також в послужному списку досвідченого виконавця виступи в київських “Соколі” і “Компаньйоні”, львівських “Левах”, Тюменському “Газовику”, ангарському “Єрмаку”, білоруському “Вітебську”, талліннських “Вікінгах”, а в період з 2015 року він захищав кольори столичних “Дженералз”.
У поточному сезоні 32-річний форвард провів 14 ігор за “генералів”, в яких набрав 6 очок (1 + 5).
Варто відзначити, що у складі киян І.Шаманський виходив на лід у 64 матчах чемпіонату України і набрав 76 очок результативності — 70 (19 + 51) в минулому сезоні і 6 (1 + 5) — поточному розіграші УХЛ.
Нагадаємо, що раніше “Донбас” підписав контракт з ще одним хокеїстом, котрий починав сезон із “Дженералз” — Віталієм Лялькою.
Як повідомляв УНН, 20-річний український нападник Віталій Лялька підписав контракт з хокейним клубом “Донбас”.