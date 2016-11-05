Нападающий И.Шаманский стал игроком ХК "Донбасс"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. ХК "Донбасс" заключил контракт с 32-летним украинским нападающим Игорем Шаманским, который в период с 2010-го по 2012 год уже защищал цвета донецкой команды и становился с "Донбассом" чемпионом страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
За два года в составе "красно-бело-черных" И.Шаманский провел 40 матчей и набрал 46 (15 + 31) очков.
Также в послужном списке опытного исполнителя выступления в киевских "Соколе" и "Компаньоне", львовских "Львах", тюменском "Газовике", ангарском "Ермаке", белорусском "Витебске", таллиннском "Викинге", а в период с 2015 года он защищал цвета столичных "Дженералз".
В текущем сезоне 32-летний форвард провел 14 игр за "генералов", в которых набрал 6 очков (1 + 5).
Стоит отметить, что в составе киевлян И.Шаманский выходил на лед в 64 матчах чемпионата Украины и набрал 76 очков результативности - 70 (19 + 51) в прошлом сезоне и 6 (1 + 5) - текущем розыгрыше УХЛ.
Напомним, что ранее "Донбасс" подписал контракт с еще одним хоккеистом, который начинал сезон с "Дженералз" - Виталием Куклой.
Как сообщал УНН, 20-летний украинский нападающий Виталий Кукла подписал контракт с хоккейным клубом "Донбасс".