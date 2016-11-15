Нападник "Динамо" Л.Теодорчик забив гол за збірну Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Польський нападник Лукаш Теодорчик, який належить київському "Динамо" і виступає в оренді за Андерлехт", продовжив проявляти бомбардирські якості в поточному сезоні. Після тривалої перерви гравець відзначився результативним ударом за національну збірну Польщі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
У домашній товариській зустрічі з командою Словенії, яка відбулася у Вроцлаві (за присутності 40,119 глядачів), саме його гол на 79-й хвилині дозволив господарям уникнути поразки – 1:1.
Варто відзначити, що забитий м'яч став Л.Теодорчика першим з 26 березня 2013 року, коли він відзначився у грі відбору ЧС-2014 проти Сан-Марино.
Як повідомляв УНН, Л.Теодорчика визнали найкращим футболістом бельгійського чемпіонату за підсумками жовтня.