Нападающий "Динамо" Л.Теодорчик забил гол за сборную Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Польский нападающий Лукаш Теодорчик, который принадлежит киевскому "Динамо" и выступает в аренде за "Андерлехт", продолжил проявлять бомбардирские качества в текущем сезоне. После длительного перерыва игрок отметился результативным ударом за национальную сборную Польши, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В домашней товарищеской встрече с командой Словении, которая состоялась во Вроцлаве (в присутствии 40,119 зрителей), именно его гол на 79-й минуте позволил хозяевам избежать поражения - 1:1.
Стоит отметить, что забитый мяч стал для Л.Теодорчика первым с 26 марта 2013 года, когда он отличился в игре отбора ЧМ-2014 против Сан-Марино.
Как сообщал УНН, Л.Теодорчика признали лучшим футболистом бельгийского чемпионата по итогам октября.