Налягайте на рибу та птицю: дієтолог розповів, як зміцнити імунітет під час пандемії

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"Зараз у нас триває сезон грипу. І вкрай важливо збільшувати кількість споживаного білка, оскільки він зміцнює імунну систему. Білок міститься в м'ясних продуктах. Але, на тлі подорожчання червоного м'яса, білок можна знайти в рибі та птиці", - каже він.

Наразі в Україні триває активна вакцинальна кампанія, нагадав Скачко. Збалансований раціон харчування зміцнить імунну систему і вона краще відреагує на вакцину від COVID-19, доповнив дієтолог.

"Мало просто клацнути пальцями, отримати вакцину та підвищити імунітет. Імунна система набагато краще працює у тих, хто правильно харчується", - додав він.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грамів на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, між тим, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса та розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози та простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання м'ясної продукції та червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину та козлятину.