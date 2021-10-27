Налегайте на рыбу и птицу: диетолог рассказал, как укрепить иммунитет во время пандемии

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"Сейчас у нас идет сезон гриппа. И крайне важно увеличивать количество потребляемого белка, поскольку он укрепляет иммунную систему. Белок содержится в мясных продуктах. Но, на фоне удорожания красного мяса, белок можно найти в рыбе и птице", - говорит он.

Сейчас в Украине идет активная вакцинальная кампания, напомнил Скачко. Сбалансированный рацион питания укрепит иммунную систему, и она лучше отреагирует на вакцину от COVID-19, дополнил диетолог.

"Мало просто щелкнуть пальцами, получить вакцину и повысить иммунитет. Иммунная система гораздо лучше работает у тех, кто правильно питается", - добавил он.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.