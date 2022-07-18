Надання полякам особливого статусу: Рада включила у порядок денний законопроект Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верхова Рада включила у порядок денний законопроект про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Цитата
"Апдейт щодо законопроекту про особливі гарантії для громадян Польщі!Сьогодні Рада включила його у порядок денний та скоротила строки. Голосування у першому читанні відбудеться не сьогодні", - написав Гончаренко.
Деталі
Раніше в Офісі Президента повідомляли, що на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".
У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".
Також повідомляється, що Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".