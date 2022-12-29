Над Сумщиною знищили російську ракету - ОК "Північ"

Цитата

"Підрозділи ППО ОК «Північ» ліквідували російську ракету над Сумщиною", - повідомили у командуванні

Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.