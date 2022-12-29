Над Сумщиною знищили російську ракету - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У небі над Сумщиною знищили ворожу ракету. Про це повідомляє ОК "Північ" у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Підрозділи ППО ОК «Північ» ліквідували російську ракету над Сумщиною", - повідомили у командуванні
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.