Над Одесою збито російський літальний апарат
Київ • УНН
ОДЕСА. 26 лютого. УНН. Російський літальний апарат збито над Одесою, повідомляє УНН-Одеса з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.
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“Шановні одесити!
Щойно Ви почули два вибухи в центральній частині міста.
За повідомленням Оперативного командування „Південь“ це спрацювала Протиповітряна Оборона Збройних Сил України.
Силами наших військових збито, на підступах до Одеси, літальний апарат противника”, — повідомили в Одеській ОВА.
Також влада звернулася до з проханням вимкнути підствітку будинків.
"Одеська мерія звертається до голів кооперативів, новобудов та ОСББ, особливо тих, чиї будівлі вище за 14 поверхів!
Вам необхідно вимкнути підсвітку будівель, тому що це може бути вказівником для авіації", - йдеться у повідомленні.