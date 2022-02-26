Над Одессой сбит российский летательный аппарат
Киев • УНН
ОДЕССА. 26 февраля. УНН. Российский летательный аппарат сбит над Одессой, сообщает УНН-Одесса со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.
Цитата
“Уважаемые одесситы!
Только что вы услышали два взрыва в центральной части города.
По сообщению Оперативного командования“ Юг " это сработала противовоздушная Оборона Вооруженных Сил Украины.
Силами наших военных сбит, на подступах к Одессе, летательный аппарат противника”, — сообщили в Одесской ова.
Также власти обратились к с просьбой выключить подстветку домов.
"Одесская мэрия обращается к председателям кооперативов, новостроек и ОСМД, особенно тех, чьи здания выше 14 этажей!
Вам необходимо выключить подсветку зданий, потому что это может быть указателем для авиации", - говорится в сообщении.