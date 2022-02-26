Над Одессой сбит российский летательный аппарат

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“Уважаемые одесситы!

Только что вы услышали два взрыва в центральной части города.

По сообщению Оперативного командования“ Юг " это сработала противовоздушная Оборона Вооруженных Сил Украины.

Силами наших военных сбит, на подступах к Одессе, летательный аппарат противника”, — сообщили в Одесской ова.

Также власти обратились к с просьбой выключить подстветку домов.

"Одесская мэрия обращается к председателям кооперативов, новостроек и ОСМД, особенно тех, чьи здания выше 14 этажей!

Вам необходимо выключить подсветку зданий, потому что это может быть указателем для авиации", - говорится в сообщении.