Над брянською областю росії нібито збили БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міноборони росії зазначає, що нібито ліквідувала український дрон над брянською областю. Про це пише відомство у Telegram, передає УНН.
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Міноборони рф зазначає, що 26 серпня о 21.45 над територією брянської області російська ППО збила БПЛА літакового типу.
Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
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