Над брянской областью россии якобы сбили БПЛА над брянской областью россии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Минобороны россии отмечает, что якобы ликвидировала украинский дрон над брянской областью. Об этом пишет ведомство в Telegram, передает УНН.
Детали
Минобороны рф отмечает, что 26 августа в 21.45 над территорией брянской области российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Дополнение
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