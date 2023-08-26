Над брянской областью россии якобы сбили БПЛА над брянской областью россии

Детали

Минобороны рф отмечает, что 26 августа в 21.45 над территорией брянской области российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Дополнение

В оккупированном Севастополе "горячо" - в районе Казачьей бухты вспыхнул пожар. Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно горят склады.