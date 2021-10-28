НАБУ виправдовує своє марне існування піар-справами, які розвалюються у судах. Ілону Маску не пощастило б в Україні - адвокат Кравець

НАБУ створили за сприяння США та ЄС, нагадує Кравець. З метою контролю усіх гілок української влади, вважає він.

“Але фізично це зробити виявилося важко і неможливо. Тому НАБУ із самого початку свого існування займається лише тим, що створює піар-акції.

У нас НАБУ бореться з усім — з суддями, з судами. Беруться навіть за справи Майдану. А от реальною боротьбою з корупцією, на жаль, ні. КПД їх діяльності дорівнює нулю”, — каже юрист.

Переважна більшість справ, за які береться НАБУ, розвалюється у судах, продовжив Кравець. Аби довести ефективність своєї роботи, детективи вдаються до різних маніпуляцій, додає адвокат. Найпопулярніший метод бюро — підписання угод.

“Один із варіантів: затримати особу, потримати її рік-півтора у нелюдських умовах в СІЗО, і потім змусити зізнатися у тому, чого вона не робила, і піти на угоду зі слідством. Левова більшість справ НАБУ завершується саме угодою зі слідством. Ще один варіант — вигадати злочин і корупцію, аби виправдати своє існування. Бо якщо не буде злочинів — то постане питання, навіщо нам НАБУ? Іноді мені здається, що якби Ілон Маск працював в Україні — проти нього уже були б відкриті справи, що він щось робить незаконно. Було б тисячі справ НАБУ про його корупційні зв’язки з кимось”, — резюмував фахівець.

До теми

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.

НАБУ в Україні існує з 2015 року, втім дедалі більше постає питання про марність існування цього органу, як і САП, з огляду на відсутність відчутних результатів. Окремі народні депутати припускають, що для зміни ситуації не вистачає політичної волі Президента Володимира Зеленського.

У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений в Реєстр корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро.

Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували у підігруванні інтересам Михайла Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За сім років існування НАБУ жодного разу не проходило аудит, хоча бюджет утримання органу зростає з року в рік.

До слова

ВАКС закрив справу “Роттердам+” і виправдав екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.