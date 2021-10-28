НАБУ оправдывает свое бесполезное существование пиар-делами, разваливающимися в судах. Илону Маску не повезло бы в Украине - адвокат Кравец
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Работа НАБУ неэффективна, абсурдна и ангажирована. Детективы борются со всем чем угодно, но не с коррупцией. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя деятельность бюро в Украине.
НАБУ создали при содействии США и ЕС, напоминает Кравец. В целях контроля всех ветвей украинской власти, считает он.
“Но физически это сделать оказалось тяжело и невозможно. Поэтому НАБУ с самого начала своего существования занимается тем, что создает пиар-акции.
У нас НАБУ борется со всем — с судьями, с судами. Берутся даже за дела Майдана. А вот реальной борьбой с коррупцией, к сожалению, нет. КПД их деятельности равно нулю”, — говорит юрист.
Большинство дел, за которые берется НАБУ, разваливается в судах, продолжил Кравец. Чтобы доказать эффективность своей работы, детективы прибегают к разным манипуляциям, добавляет адвокат. Самый популярный метод бюро — подписание соглашений.
“Один из вариантов: задержать личность, подержать ее год-полтора в бесчеловечных условиях в СИЗО, а затем заставить признаться в том, чего она не делала, и пойти на сделку со следствием. Львиное большинство дел НАБУ завершается именно соглашением со следствием. Еще один вариант — придумать преступление и коррупцию, чтобы оправдать свое существование. Потому что если не будет преступлений, то возникнет вопрос, зачем нам НАБУ? Иногда мне кажется, что если бы Илон Маск работал в Украине — против него уже было бы открыто дело, что он что-то делает незаконно. Было бы тысячи дел НАБУ о его коррупционных связях с кем-то”, — резюмировал специалист.
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