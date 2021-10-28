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НАБУ оправдывает свое бесполезное существование пиар-делами, разваливающимися в судах. Илону Маску не повезло бы в Украине - адвокат Кравец

Киев • УНН

 • 24290 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Работа НАБУ неэффективна, абсурдна и ангажирована. Детективы борются со всем чем угодно, но не с коррупцией. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя деятельность бюро в Украине.

НАБУ оправдывает свое бесполезное существование пиар-делами, разваливающимися в судах. Илону Маску не повезло бы в Украине - адвокат Кравец

НАБУ создали при содействии США и ЕС, напоминает Кравец. В целях контроля всех ветвей украинской власти, считает он.

“Но физически это сделать оказалось тяжело и невозможно. Поэтому НАБУ с самого начала своего существования занимается тем, что создает пиар-акции.

У нас НАБУ борется со всем — с судьями, с судами. Берутся даже за дела Майдана. А вот реальной борьбой с коррупцией, к сожалению, нет. КПД их деятельности равно нулю”, — говорит юрист.

Большинство дел, за которые берется НАБУ, разваливается в судах, продолжил Кравец. Чтобы доказать эффективность своей работы, детективы прибегают к разным манипуляциям, добавляет адвокат. Самый популярный метод бюро — подписание соглашений.

“Один из вариантов: задержать личность, подержать ее год-полтора в бесчеловечных условиях в СИЗО, а затем заставить признаться в том, чего она не делала, и пойти на сделку со следствием. Львиное большинство дел НАБУ завершается именно соглашением со следствием. Еще один вариант — придумать преступление и коррупцию, чтобы оправдать свое существование. Потому что если не будет преступлений, то возникнет вопрос, зачем нам НАБУ? Иногда мне кажется, что если бы Илон Маск работал в Украине — против него уже было бы открыто дело, что он что-то делает незаконно. Было бы тысячи дел НАБУ о его коррупционных связях с кем-то”, — резюмировал специалист.

К теме

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

НАБУ в Украине существует с 2015 года, впрочем, все больше возникает вопрос о бесполезности существования этого органа, как и САП, учитывая отсутствие ощутимых результатов. Отдельные народные депутаты предполагают, что для изменения ситуации не хватает политической воли Президента Владимира Зеленского.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в Реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Михаила Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За семь лет существования НАБУ ни разу не проходил аудит, хотя бюджет содержания органа растет из года в год.

К слову

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