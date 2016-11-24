НАБУ викрило злочинну схему керівників держпідприємства на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Запорізькій області викрили організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти понад 18 млн гривень державного підприємства “Державний проектний інститут “Запоріжцивільпроект”. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
Так, учасники групи, в тому числі керівники державного підприємства, упродовж 2015 року створили фіктивну заборгованість ДП перед підконтрольним приватним підприємством, звернулися до суду для її стягнення, а у подальшому мали намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна ДП.
Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ст.15, ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 (замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення) КК України.