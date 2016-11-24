НАБУ викрило злочинну схему керівників держпідприємства на Запоріжжі

Так, учасники групи, в тому числі керівники державного підприємства, упродовж 2015 року створили фіктивну заборгованість ДП перед підконтрольним приватним підприємством, звернулися до суду для її стягнення, а у подальшому мали намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна ДП.

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ст.15, ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 (замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення) КК України.