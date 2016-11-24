НАБУ разоблачило преступную схему руководителей госпредприятия в Запорожской области

Так, участники группы, в том числе руководители государственного предприятия, в течение 2015 года создали фиктивную задолженность ГП перед подконтрольным частным предприятием, обратились в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревались получить средства за счет реализации недвижимого имущества ГП.

Сейчас четырех человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст.15, ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 (покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог) УК Украины.