НАБУ разоблачило преступную схему руководителей госпредприятия в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Запорожской области разоблачили организованную группу, участники которой пытались завладеть более 18 млн гривен государственного предприятия "Государственный проектный институт "Запорожгражданпроект". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, участники группы, в том числе руководители государственного предприятия, в течение 2015 года создали фиктивную задолженность ГП перед подконтрольным частным предприятием, обратились в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревались получить средства за счет реализации недвижимого имущества ГП.
Сейчас четырех человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Действия подозреваемых квалифицированы по ст.15, ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 (покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог) УК Украины.