НАБУ та САП скерували справу "Охматдиту" до суду

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У вчиненні корупційного злочину обвинувачують колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва “Укрмедпроектбуд”, та керівника приватного підприємства-генпідрядника.

Зазначається, що один учасник злочину (керівник приватної компанії) перебуває у розшуку, стосовно нього вирішується питання про здійснення спецрозслідування.

Як встановило слідство, у 2013 році посадовці сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні “Охматдит”. Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно “на папері” обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн.

Нагадаємо

У травні минулого року колишній очільниці ДП “Укрмедпроектбуд” та ще двом особам повідомлено було про підозру у завдані 30 млн грн збитків державі під час будівництва сучасного комплексу “Охматдит”.

Слідство у справі завершили у квітні цього року.