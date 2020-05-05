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Справа "Охматдиту": ексочільниці ДП "Укрмедпроектбуд" повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишній очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та ще двом особам повідомлено про підозру у завдані 30 млн грн збитків державі під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Справа "Охматдиту": ексочільниці ДП "Укрмедпроектбуд" повідомлено про підозру

"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру трьом особам, серед яких колишня очільниця ДП "Укрмедпроектбуд", колишній керівник приватного підприємства - генпідрядник та директор комерційної установи - підрядник, зловживання яких під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у 2012-2013 роках завдало збитків на суму понад 30 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство "Укрмедпроектбуд", яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ "Охматдит", за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.

"Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу", - зазначається в повідомленні.

Так, не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році керівником державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.

"Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Колишньому та діючому керівникам приватних комерційних установ повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексзавідувачу відділення дитячої лікарні “Охматдит” повідомили про підозру.

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