Ексзавідувачу відділення дитячої лікарні “Охматдит” повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Колишньому завідувачу одного з відділень НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України повідомлено про підозру у службовій недбалості, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Згідно з матеріалами слідства, посадовець, всупереч покладених функціональних обов’язків, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові та їх компонентів, які використовуються під час обстеження та лікування дітей, що потребують термінового переливання крові", - йдеться у повідомленні.
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Несумлінне ставлення посадовця до своїх обов’язків створило умови для нецільового чи неналежного використання цих лікарських засобів, та як наслідок — безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 мільйон гривень, повідомили у прокуратурі.
Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудове розслідування триває.