Зеленський підписав закон про виділення 200 млн грн на будівництво Охматдиту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит № 360-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 6 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що документ перерозподіляє кошти в сумі 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на видатки за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров’я "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит".
"Цей закон, ініційований Президентом України та внесений у Верховну Раду як невідкладний, дасть змогу прискорити добудову дитячої лікарні Охматдит на 4-5 місяців і запустити новий корпус уже в наступному році. Це дозволить надавати високоспеціалізовану медичну допомогу дітям, які цього потребують, в Україні", - додали у пресслужбі.
Вказано, що весь комплекс оновленого Охматдиту становитиме понад 67 тис. кв. м. – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.
Нагадаємо, Рада виділила на добудову Охматдиту 200 млн грн.