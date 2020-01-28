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Экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 19928 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Бывшему заведующему одного из отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", - говорится в сообщении.

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Недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн гривен, сообщили в прокуратуре.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается.

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