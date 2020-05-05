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Дело "Охматдета": экс-руководитильнице ГП "Укрмедпроектбуд" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 21041 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывшей руководительнице ГП "Укрмедпроектбуд" и еще двум лицам сообщено о подозрении в причинении 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного комплекса "Охматдет". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Дело "Охматдета": экс-руководитильнице ГП "Укрмедпроектбуд" сообщено о подозрении

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении трем лицам, среди которых бывшая руководительница ГП "Укрмедпроектбуд", бывший руководитель частного предприятия - генподрядчик и директор коммерческой организации - подрядчик, злоупотребления которых при проведении закупки инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в 2012-2013 годах нанесло ущерб на сумму свыше 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что государственное предприятие "Укрмедпроектбуд", которое выступало заказчиком работ по строительству НДСБ "Охматдет", за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в частности лифты и модули тепловых пунктов), для строительства и оснащения указанного лечебного учреждения.

"В соответствии с условиями заключенных договоров государственным предприятием были проведены расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирование, что составляло более 30 млн гривен, однако в дальнейшем указанное инженерное и техническое оборудование не было поставлено и вообще отсутствует до сих пор", - отмечается в сообщении.

Так, несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году руководителем государственного предприятия (до этого она была директором предприятия - генподрядчика), которая действовала вопреки интересам возглавляемого ею предприятия, однако с целью получения неправомерной выгоды другими юридическими лицами, при пособничестве тогдашних руководителей предприятий генподрядчика и подрядчика, подписаны расходные накладные, согласно которым им якобы принято от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже было выплачено авансовые платежи в полном объеме.

"Действия бывшей главы государственного предприятия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Бывшему и действующему руководителям частных коммерческих учреждений сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении.

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