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Завершено слідство у справі щодо мільйонних зловживань під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно колишньої очільниці ДП “Укрмедпроектбуд” та колишнього керівника приватного підприємства — генпідрядника, у завдані 30 млн грн збитків державі під час будівництва сучасного комплексу “Охматдит”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Цитата

“9 квітня 2021 прокурорами САП визнано докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувального акту у справі стосовно колишньої очільниці ДП „Укрмедпроектбуд“ та колишнього керівника приватного підприємства — генпідрядника, підозрюваних у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні „Охматдит“ у 2012-2013 роках, які завдали понад 30 млн гривень збитків”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі детективам НАБУ надано доручення про повідомлення відповідно до ст. 290 КПК України підозрюваних та їх захисників, а також потерпілого у кримінальному провадженні, про завершення досудового слідства та відкриття матеріалів для ознайомлення.

Крім того, матеріали досудового розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження, в якому його оголошено у розшук.

Доповнення

Колишній очільниці ДП “Укрмедпроектбуд” та ще двом особам повідомлено про підозру у завдані 30 млн грн збитків державі під час будівництва сучасного комплексу “Охматдит”.

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