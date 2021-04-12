Завершено следствие по делу о миллионных злоупотреблениях при строительстве современного комплекса "Охматдет"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении бывшей главы ГП “Укрмедпроектбуд” и бывшего руководителя частного предприятия — генподрядчика, в причиненнии 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного комплекса “Охматдет”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Цитата
“9 апреля 2021 года прокурорами САП признано доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительного акта по делу в отношении бывшей главы ГП „Укрмедпроектбуд“ и бывшего руководителя частного предприятия — генподрядчика, подозреваемых в злоупотреблениях при проведении закупки инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы „Охматдет“ в 2012-2013 годах, которые нанесли более 30 млн гривен убытков”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что сейчас детективам НАБУ поручено о сообщении соответствии со ст. 290 УПК Украины подозреваемых и их защитников, а также потерпевшего в уголовном производстве, о завершении досудебного следствия и открытия материалов для ознакомления.
Кроме того, материалы досудебного расследования по подозрению руководителя частной коммерческой организации в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст .366 УК Украины, выделено в отдельное уголовное производство, в котором он объявлен в розыск.
Дополнение
Бывшей руководительницы ГП “Укрмедпроектбуд” и еще двум лицам сообщено о подозрении в причиненные 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного комплекса “Охматдет”.