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НАБУ скерувало до суду справу "тернопільських прокурорів"

НАБУ скерувало до суду справу "тернопільських прокурорів"

Київ • УНН

 • 8664 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Детективм Національного антикорупційного бюро України скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох екс-посадовців органів прокуратури Тернопільської області та адвоката. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Зокрема, екс-заступника прокурора Тернопільської області звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб). Решті обвинувачених - колишнім керівнику та заступнику Тернопільської місцевої прокуратури, екс-прокурору Тернопільської місцевої прокуратури та адвокату – інкримінують пособництво у вказаному кримінальному правопорушенні, з кваліфікацією ч.5 ст.27 (ть у злочині) та ч.3 ст.368 (хабарництво) КК України.

Обвинувальний акт складений за результатами досудового розслідування факту отримання службовими особами органів прокуратури Тернопільської області неправомірної вигоди (хабара) у розмірі 12 тис. дол. США від мешканки Тернополя в обмін на закриття стосовно неї кримінального провадження.

За версією слідства, адвокат потерпілої вступив у злочинну змову з працівниками прокуратури задля створення умов, за яких заявник (мешканка Тернополя) була змушена вдатися до хабарництва. Після передачі коштів в повному обсязі кримінальне провадження стосовно зазначеної особи було закрито.

У разі доведення вини, обвинувачуваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАБУ затримало трьох прокурорів на Тернопільщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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