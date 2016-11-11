НАБУ скерувало до суду справу "тернопільських прокурорів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Детективм Національного антикорупційного бюро України скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох екс-посадовців органів прокуратури Тернопільської області та адвоката. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Зокрема, екс-заступника прокурора Тернопільської області звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб). Решті обвинувачених - колишнім керівнику та заступнику Тернопільської місцевої прокуратури, екс-прокурору Тернопільської місцевої прокуратури та адвокату – інкримінують пособництво у вказаному кримінальному правопорушенні, з кваліфікацією ч.5 ст.27 (ть у злочині) та ч.3 ст.368 (хабарництво) КК України.
Обвинувальний акт складений за результатами досудового розслідування факту отримання службовими особами органів прокуратури Тернопільської області неправомірної вигоди (хабара) у розмірі 12 тис. дол. США від мешканки Тернополя в обмін на закриття стосовно неї кримінального провадження.
За версією слідства, адвокат потерпілої вступив у злочинну змову з працівниками прокуратури задля створення умов, за яких заявник (мешканка Тернополя) була змушена вдатися до хабарництва. Після передачі коштів в повному обсязі кримінальне провадження стосовно зазначеної особи було закрито.
У разі доведення вини, обвинувачуваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАБУ затримало трьох прокурорів на Тернопільщині.