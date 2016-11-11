НАБУ направило в суд дело "тернопольских прокуроров"

В частности, экс-заместителя прокурора Тернопольской области обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц). Остальным обвиняемым - бывшим руководителю и заместителю Тернопольской местной прокуратуры, экс-прокурору Тернопольской местной прокуратуры и адвокату - инкриминируют пособничество в указанном уголовном правонарушении, с квалификацией ч.5 ст.27 (во в преступлении) и ч.3 ст.368 (взяточничество) УК Украины.

Обвинительный акт составлен по результатам предварительного расследования факта получения должностными лицами органов прокуратуры Тернопольской области неправомерной выгоды (взятки) в размере 12 тыс. долл. США от жительницы Тернополя в обмен на закрытие относительно нее уголовного производства.

По версии следствия, адвокат потерпевшей вступил в преступный сговор с работниками прокуратуры для создания условий, при которых заявитель (жительница Тернополя) была вынуждена прибегнуть к взяточничеству. После передачи средств в полном объеме уголовное производство в отношении указанного лица было закрыто.

В случае доказательства вины, обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УНН, НАБУ задержало трех прокуроров в Тернопольской области.