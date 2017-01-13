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НАБУ розпочало розслідування проти НБУ та Фонду гарантування вкладів

НАБУ розпочало розслідування проти НБУ та Фонду гарантування вкладів

Київ • УНН

 • 10943 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження, у рамках якого перевірять діяльність Національного банку України та Фонду гарантування вкладів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко, передає УНН.

“На підставі мого рапорту НАБУ розпочало розслідування діяльності Гонтаревої та Ворушиліна. Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №52017000000000006 за ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України.

У рапорті я підняв питання про махінації з активами ліквідованих банків на суму близька 315,6 млрд грн та про можливу причетність до таких махінацій очільниці НБУ та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 млрд грн до 99,4 млрд грн, з метою продажу таких активів за безцінь підконтрольним суб’єктам, що у свою чергу призводить до плачевних наслідків для економіки та до масових невиплат боргів вкладникам таких банків”, — зазначив він.

В.Куценко сподівається, що в рамках цього кримінального провадження вдасться притягнути до відповідальності керівників банківської сфери України “за всі ті безчинства, які робляться з фінансовою системою України”.

При цьому прокурор закликав громадськість допомогти у цьому розслідуванні.

“Ми не повинні дозволити нікому зам’яти та закрити цю справу, та в черговий раз врятувати Гонтареву від відповідальності.

Тому прошу всіх, громадськість, народних депутатів України всіх фракцій, представників фінансового сектору та простих вкладників, які володіють будь-якою інформацією про порушення з боку Гонтаревої, Рожкової, Ворушиліна та інших, негайно передавати таку інформацію до НАБУ”, — наголосив він.

Він також зауважив, що усі постраждалі від дій керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів можуть долучити свої скарги в раках цього кримінального провадження.

“У кримінального провадження є конкретний номер — №52017000000000006. Розслідування веде НАБУ.

Отже, адресуйте свої листи НАБУ, зазначайте цей номер кримінального провадження та просіть долучити їх до матеріалів саме цього провадження. Таким чином, ми зробимо з нього багатотомну, серйозну справу, яка не дозволить нікому уникнути відповідальності.

Особисто я, не будучи впевненим у тому, що розслідування буде розпочате, зазначив у своєму першому рапорті лише про маленьку частину із всіх наявних у мене фактів. Враховуючи, що провадження все ж таки зареєстрували, у найближчий час я передам детективам НАБУ додаткові, наявні у мене достатньо серозні матеріали.

Звертаю увагу, що у разі доведення вини, порушникам закону може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна або без такої”, — резюмував В.Куценко.

Нагадаємо, експерти раніше закликали правоохоронні та антикорупційні органи, зокрема НАБУ дослідити лобізм інтересів “Платинум банку” з боку заступника голови НБУ К.Рожкової. Зокрема, експерти стверджують, що вона штучно утримувала “Платинум банк” на ринку, попри негативний фінансовий стан, дозволяючи банку збирати кошти у населення під завищенні відсотки. Таке сприяння експерти пояснюють тісними зв’язками К.Рожкової та власника “Платинум банка” Б.Кауфмана. До призначення у НБУ К.Рожкова була головою правління “Платинум банку”.  

Також експерти повідомляли, що НБУ навмисно сприяв банкрутству банку “Михайлівський”, аби за рахунок його кредитного портфелю врятувати “Платинум банк”.

Оприлюднена правова експертиза підтвердила, що банк “Михайлівський” було віднесено до категорії неплатоспроможних необґрунтовано.

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