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НАБУ начало расследование против НБУ и Фонда гарантирования вкладов

НАБУ начало расследование против НБУ и Фонда гарантирования вкладов

Киев • УНН

 • 10943 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Детективы НАБУ открыли уголовное производство, в рамках которого проверят деятельность Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко, передает УНН.

“На основании моего рапорта НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина. Уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР под №52017000000000006 по ч.3 ст.365-2 Уголовного кодекса Украины.

В рапорте я поднял вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к таких махинациям главы НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 млрд грн до 99,4 млрд грн, с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков”, — отметил он.

В.Куценко надеется, что в рамках этого уголовного производства удастся привлечь к ответственности руководителей банковской сферы Украины “за все те безобразия, которые делаются с финансовой системой Украины”.

При этом прокурор призвал общественность помочь в этом расследовании.

“Мы не должны позволить никому замять и закрыть это дело, и в очередной раз спасти Гонтареву от ответственности.

Поэтому прошу всех, общественность, народных депутатов Украины всех фракций, представителей финансового сектора и простых вкладчиков, которые владеют какой-либо информацией о нарушениях со стороны Гонтаревой, Рожковой, Ворушилина и других, немедленно передавать такую информацию в НАБУ”, — подчеркнул он.

Он также отметил, что все пострадавшие от действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов могут включить свои жалобы в раках этого уголовного производства.

“У уголовного производства есть конкретный номер — № 52017000000000006. Расследование ведет НАБУ.

Итак, адресуйте свои письма НАБУ, указывайте этот номер уголовного производства и просите приобщить их к материалам именно этого производства. Таким образом, мы сделаем из него многотомное, серьезное дело, которое не позволит никому уйти от ответственности.

Лично я, не будучи уверенным в том, что расследование будет начато, отметил в своем первом рапорте только маленькую часть из всех имеющихся у меня фактов. Учитывая, что производство все же зарегистрировали, в ближайшее время я передам детективам НАБУ дополнительные, имеющиеся у меня достаточно серьезные материалы.

Обращаю внимание, что в случае доказательства вины, нарушителям закона может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества или без таковой”, — резюмировал В.Куценко.

Напомним, эксперты ранее призвали правоохранительные и антикоррупционные органы, в частности НАБУ исследовать лоббизм интересов “Платинум банка” со стороны заместителя главы НБУ Е.Рожковой. В частности, эксперты утверждают, что она искусственно удерживала “Платинум банк” на рынке, несмотря на негативное финансовое состояние, позволяя банку собирать средства у населения под завышенные проценты. Такое содействие эксперты объясняют тесными связями Е.Рожковой и владельца “Платинум банка” Б.Кауфмана. До назначения в НБУ Е.Рожкова была главой правления “Платинум банка”.

Также эксперты сообщали, что НБУ намеренно способствовал банкротству банка “Михайловский”, чтобы за счет его кредитного портфеля спасти “Платинум банк”.

Обнародованная правовая экспертиза подтвердила, что банк “Михайловский” был отнесен к категории неплатежеспособных необоснованно.

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