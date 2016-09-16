НАБУ: Інтерпол зможе оголосити О.Онищенка в розшук у жовтні (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Інтерпол зможе оголосити народного депутата України Олександра Онищенка в міжнародний розшук лише у жовтні. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
“Через те, що О.Онищенко є чинним народним депутатом, а відтак має особливий статус, Інтерпол зможе прийняти рішення про оголошення його в міжнародний розшук не раніше жовтня цього року. Попри те, що усі необхідні для цього документи Національне антикорупційне бюро України направило ще 10 серпня”, — повідомили у НАБУ.
Так, відповідно до положень ст.2 та 3 статуту Інтерполу оголосити О.Онищенка в розшук неможливо без висновку Комісії по контролю за файлами щодо відсутності ознак політичного переслідування, оскільки він є діючим депутатом Верховної Ради України. Дана Комісія збирається лише кілька разів на рік. Найближче засідання, на якому може бути розглянуте питання щодо О.Онищенка, заплановане на жовтень 2016 року.
Зі свого боку НАБУ надало Українському бюро Інтерполу всі необхідні пояснення та документи, що підтверджують відсутність в Україні політичних мотивів кримінального переслідування народного депутата.
Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.
О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.