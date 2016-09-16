НАБУ: Интерпол сможет объявить А.Онищенко в розыск в октябре (дополнено)

"Из-за того, что А.Онищенко являетсят народным депутатом, а также имеет особый статус, Интерпол сможет принять решение об объявлении его в международный розыск не раньше октября этого года. Несмотря на то, что все необходимые для этого документы Национальное антикоррупционное бюро Украины направило еще 10 августа", - сообщили в НАБУ.

Так, в соответствии с положениями ст.2 и 3 устава Интерпола объявить А.Онищенко в розыск невозможно без заключения Комиссии по контролю за файлами относительно отсутствия признаков политического преследования, поскольку он является действующим депутатом Верховной Рады Украины. Данная Комиссия собирается лишь несколько раз в год. Ближайшее заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о А.Онищенко, запланировано на октябрь 2016 года.

Со своей стороны НАБУ предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые объяснения и документы, подтверждающие отсутствие в Украине политических мотивов уголовного преследования народного депутата.

Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.