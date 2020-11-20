"Наближаємося до зимових свят": у храмах знову можуть ввести обмеження на кількість людей

Так, Шмигаль порушив питання боротьби з поширенням COVID-19 та закликав релігійні спільноти об’єднати зусилля в період зимових свят.

“Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань”, — зазначив Прем’єр.

Він подякував ВРЦіРО за пропозицію створити робочі групи для напрацювання спільних кроків. “Уряд та Всеукраїнська рада церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства”, — наголосив очільник уряду.

Присутній на зустрічі заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зі свого боку відзначив, що запроваджений карантин “вихідного дня” передбачений для того, щоб зменшити мобільність населення.

“Ці шість днів зменшення мобільності призведуть до зменшення відсотку інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби”, — зазначив Ляшко.

Він додав, що "МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, щодо обмежень кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі".

Прем’єр-міністр подякував представникам релігійних організацій за розуміння й підтримку введених державою тимчасових вимушених карантинних обмежень. Він також зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій та готовий спільно опрацювати пропозиції.

Зазначимо, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. На ранніх його етапах порядок відвідування релігійних заходів передбачав обмеження у вигляді 1 особи на 10 кв. м. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

На додачу до існуючих обмежень на тлі стрімкого поширення коронавірусу уряд ввів "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Окрім того, вже йдуть розмови про запровадження урядом повного локдауну на кілька тижнів у грудні.

Додамо, в Україні на ранок 20 листопада зафіксовано під 600 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 14 тисяч, черговий антирекорд для країни - другу добу поспіль.