"Приближаемся к зимним праздникам": в храмах снова могут ввести ограничения на количество людей

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С приближением зимних праздников в правительстве призвали религиозные общины задуматься над мерами по минимизации распространения COVID-19. Минздрав Украины может снова рекомендовать ввести ограничения на количество людей в храмах, как это было во время жесткого карантина весной. Об этом в пресс-служба правительства сообщили по итогам встречи Премьер-министра Дениса Шмыгаля с Всеукраинским советом церквей (ВСЦиРО), передает УНН.