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"Приближаемся к зимним праздникам": в храмах снова могут ввести ограничения на количество людей

"Приближаемся к зимним праздникам": в храмах снова могут ввести ограничения на количество людей

Киев  •  УНН

 • 14779 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С приближением зимних праздников в правительстве призвали религиозные общины задуматься над мерами по минимизации распространения COVID-19. Минздрав Украины может снова рекомендовать ввести ограничения на количество людей в храмах, как это было во время жесткого карантина весной. Об этом в пресс-служба правительства сообщили по итогам встречи Премьер-министра Дениса Шмыгаля с Всеукраинским советом церквей (ВСЦиРО), передает УНН.

Так, Шмыгаль поднял вопрос борьбы с распространением COVID-19 и призвал религиозные сообщества объединить усилия в период зимних праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождеству Христову, Хануке, Святого Николая, Крещению и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Премьер.

Он поблагодарил ВСЦиРО за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов. "Правительство и Всеукраинский совет церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - подчеркнул глава правительства.

Присутствовавший на встрече заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко со своей стороны отметил, что введенный карантин "выходного дня" предусмотрен для того, чтобы уменьшить мобильность населения.

"Эти шесть дней уменьшения мобильности приведут к уменьшению процента инфицирования и это изменит темпы прироста коронавирусной болезни, которые позволят нам иначе смоделировать меру в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни", - отметил Ляшко.

Он добавил, что "Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания".

Премьер-министр поблагодарил представителей религиозных организаций за понимание и поддержку введенных государством временных вынужденных карантинных ограничений. Он также отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

Отметим, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На ранних его этапах порядок посещения религиозных мероприятий предусматривал ограничения в виде 1 человека на 10 кв. м. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

В дополнение к существующим ограничениям на фоне стремительного распространения коронавируса правительство ввело "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Кроме того, уже идут разговоры о введении правительством полного локдауна на несколько недель в декабре.

Добавим, в Украине на утро 20 ноября зафиксировано под 600 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - вторые сутки подряд.

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