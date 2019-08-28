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На зустрічі депутатів від "Слуги народу" та Президента обговорять невідкладні законопроекти

На зустрічі депутатів від "Слуги народу" та Президента обговорять невідкладні законопроекти

Київ • УНН

 • 6284 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Обговорення невідкладних законопроектів стане головною темою зустрічі новообраних нардепів від партії “Слуга народу” під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це перед початком зустрічі повідомив новообраний депутат від “Слуги народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.

“Це (тема зустрічі нардепів з главою держави — ред.) обговорення невідкладних законопроектів. Сподіваємося, що ми зможемо почати їх розгляд вже завтра”, — сказав Корнієнко.

Він також висловив сподівання, що під час завтрашнього засідання ВР буде проведене формування передбачених Регламентом парламенту органів, як то Лічильна комісія, а також проголосований склад профільних комітетів.

Нагадаємо, сьогодні о 16 передбачена зустріч майбутньої фракції партії “Слуга народу” у парламенті з главою держави.
А о 17 годині повинна розпочатися робота Підготовчої депутатської групи.

На 29 серпня заплановане урочисте засідання ВР 9 скликання.

Українські Національні Новини

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