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На ЗНО у столиці зареєструвалося майже 30 тисяч випускників

На ЗНО у столиці зареєструвалося майже 30 тисяч випускників

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. На основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у столиці зареєструвалося майже 30 тисяч випускників. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Основна сесія ЗНО розпочалася сьогодні, 21 травня, тестуванням із математики і завершиться 13 червня тестуванням із хімії.

"До участі в основній сесії ЗНО у столиці зареєструвалося майже 30 тисяч цьогорічних випускників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, ВНЗ І-ІІ ступеня акредитації і випускники минулих років", - вказали у КМДА.

Організовано роботу 139 пунктів ЗНО, із яких 112 – розташовано у школах. Наймаштабніше тестування – з української мови і літератури – відбудеться 23 травня; з іспанської, німецької, французької мов – 27 травня; з англійської мови – 28 травня; з фізики – 30 травня, з історії України – 4 червня; з біології — 6 червня; з географії – 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня. Результати ЗНО з математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня.

Нагадаємо, 21 травня в Україні стартує ЗНО.

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