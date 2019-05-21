На ВНО в столице зарегистрировались почти 30 тысяч выпускников

Основная сессия ВНО началась сегодня, 21 мая, тестированием по математике и завершится 13 июня с тестирования по химии.

"К участию в основной сессии ВНО в столице зарегистрировались почти 30 тысяч выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, вузов I-II степени аккредитации и выпускники прошлых лет", - указали в КГГА.

Организована работа 139 пунктов ВНО, из которых 112 - расположено в школах. Масштабное тестирование - по украинскому языку и литературе - состоится 23 мая; по испанскому, немецкому, французскому языку - 27 мая; по английскому языку - 28 мая; по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня; по биологии - 6 июня; по географии - 11 июня.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня. Результаты ВНО по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

Напомним, 21 мая в Украине стартует ВНО.