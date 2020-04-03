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На Житомирщині зафіксовано ще три випадки COVID-19

На Житомирщині зафіксовано ще три випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Житомирській області виявили ще три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Сьогодні виявили три позитивні випадки захворювання на коронавірус у двох жителів Коростеня та у 79-річної житомирянки, яка нещодавно повернулася з Іспанії", – розповів Бунечко.

Тож, станом на 16:00 3 квітня 2020 року, в області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадки COVID-19:

▪️ 2 випадки у м. Радомишль (1 летальний 13 березня 2020 року, 1 – зареєстрований 27 березня 2020 року),
▪️ 2 випадки у м. Житомирі (1 – зареєстрований 19 березня 2020 року, 1 – зареєстрований 3 квітня 2020 року),
▪️ 2 випадки у Бердичівському районі (зареєстровані 26 березня 2020 року та 1 квітня 2020 року),
▪️ 1 випадок у Малинському районі (зареєстрований 26 березня 2020 року);
▪️ 2 випадки у Коростенському районі (зареєстровані 3 квітня 2020 року).

Також головний державний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов повідомляє, що станом на 3 квітня, за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру (методом ПЛР) було досліджено матеріал від 15 хворих з області.

"У трьох хворих діагноз підтвердили, а в інших не виявили СОVID-19 – у місті Житомир – 6, Житомирський район – 2, у місті Андрушівка – 2, у місті Бердичів – 1, у місті Коростень – 1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в уряді пояснили, що дозволено та заборонено людям на самоізоляції.

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