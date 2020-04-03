В Житомирской области зафиксировано еще три случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Житомирской области обнаружили еще три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Сегодня обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней житомирянки, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал Бунечко.
Поэтому, по состоянию на 16:00 3 апреля 2020 года, в области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
▪️ 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13 марта 2020 года, 1 - зарегистрирован 27 марта 2020 года),
▪️ 2 случая в г. Житомире (1 - зарегистрирован 19 марта 2020 года, 1 - зарегистрирован 3 апреля 2020 года),
▪️ 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированные 26 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года),
▪️ 1 случай в Малинском районе (зарегистрирован 26 марта 2020 года),
▪️ 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 3 апреля 2020 года).
Также главный государственный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов сообщает, что по состоянию на 3 апреля, по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра (методом ПЦР) было исследовано материал от 15 больных из области.
"У трех больных диагноз подтвердили, а у других не обнаружили СОVID-19 - в городе Житомир - 6, Житомирский район - 2, в городе Андрушовка - 2, в городе Бердичев - 1, в городе Коростень - 1", - говорится в сообщении.
Напомним, в правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции.