На Житомирщині розшукують викрадачів людини: введено план "Сирена"
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 червня. УНН. Оперативний план "Сирена" введено на Житомирщині. Правоохоронці розшукують попередньо трьох чоловіків, які кілька днів тому у Київській області викрали людину. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
Бранцем виявився мешканець Житомирщини, який працював у Київській області. Там зловмисники його і викрали та певний час утримували у гаражі на території Житомира. Бранцю вдалося втекти від викрадачів та звернутися до поліції.
Нині правоохоронці Житомирщини розшукують підозрюваних на території області. По всьому регіону діє оперативний план "Сирена".
"План введено в дію за фактом незаконного утримання людини. Нині є інформація про трьох чоловіків, які розшукуються", – проінформували у відділі комунікації ГУНП в області.
Нагадаємо, із зали Миргородського районного суду на Полтавщині втік злочинець. Згодом поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою. Також правоохоронці затримали трьох осіб, які допомогли засудженому втекти.