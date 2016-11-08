На Житомирщині під колесами мікроавтобуса загинув пішохід
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пішохід загинув під колесами мікроавтобуса на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.
ДТП сталась вчора ввечері на автодорозі “Бердичів—Хмільник” поблизу села Андріяшівки.
Встановлено, що 27-річний керманич мікроавтобуса Fiat скоїв наїзд на 32-річного мешканця Вінничини, який рухався по узбіччю.
“Унаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування причин та обставин події”, — повідомляють у поліції.
Нагадаємо, сьогодні близько 4:20 біля будинку №26 на вулиці Середньофонтанській в Одесі сталася смертельна ДТП.