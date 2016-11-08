В Житомирской области под колесами микроавтобуса погиб пешеход

ДТП произошло вчера вечером на автодороге "Бердичев-Хмельник" вблизи села Андрияшевка.

Установлено, что 27-летний водитель микроавтобуса Fiat совершил наезд на 32-летнего жителя Винницкой области, который двигался по обочине.

"В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия", - сообщают в полиции.

Напомним, сегодня около 4:20 возде дома №26 на улице Среднефонтанской в Одессе произошло смертельное ДТП.