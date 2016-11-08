В Житомирской области под колесами микроавтобуса погиб пешеход
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Житомирской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Житомирской области.
ДТП произошло вчера вечером на автодороге "Бердичев-Хмельник" вблизи села Андрияшевка.
Установлено, что 27-летний водитель микроавтобуса Fiat совершил наезд на 32-летнего жителя Винницкой области, который двигался по обочине.
"В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия", - сообщают в полиции.
Напомним, сегодня около 4:20 возде дома №26 на улице Среднефонтанской в Одессе произошло смертельное ДТП.